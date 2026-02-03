À la surprise générale, le maraudeur vedette des Alouettes de Montréal, Marc-Antoine Dequoy, a annoncé hier qu’il accrochait ses crampons.

L'un des piliers de la défense montréalaise et figure de proue de la formation de la Ligue canadienne de football prend ainsi la décision de prendre soin de lui et de sa santé plutôt que de continuer à jouer.

Écoutez Marc-Antoine Dequoy aborder le tout, mardi après-midi, avec Meeker Guerrier à l'émission de Philippe Cantin.