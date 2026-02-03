À la surprise générale, le maraudeur vedette des Alouettes de Montréal, Marc-Antoine Dequoy, a annoncé hier qu’il accrochait ses crampons.
L'un des piliers de la défense montréalaise et figure de proue de la formation de la Ligue canadienne de football prend ainsi la décision de prendre soin de lui et de sa santé plutôt que de continuer à jouer.
Écoutez Marc-Antoine Dequoy aborder le tout, mardi après-midi, avec Meeker Guerrier à l'émission de Philippe Cantin.
«J'avais mon contrat, j'aurais pu le prendre, puis juste décider d'aller jouer. Puis ça n’aurait pas été moi-même, puis j'aurais vu sur le terrain, puis ça aurait été des journées blessé sur l'équipe de réservistes ou sur les blessures, mais ce n'était pas ce que je voulais parce que je ne pouvais pas donner mon 100%.»
