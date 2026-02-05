Les amateurs de sports

En direct des préparatifs des Jeux de Milan, Philippe Gagnon souligne un événement rare: le report du premier match de hockey féminin du Canada contre la Finlande en raison d'un virus affectant treize joueuses finlandaises.

Cette décision, prise d'un commun accord le 12 février, illustre l'esprit de collégialité olympique.

L'analyste discute également des cérémonies d'ouverture multi-sites entre Milan et Cortina, marquées par une vasque olympique spectaculaire représentant le soleil.

Malgré la blessure du planchiste Mark McMorris, la délégation canadienne espère surpasser sa récolte de 26 médailles des Jeux de Pékin.

Écoutez Philippe Gagnon, analyste sportif et médaillé paralympique, discuter des Jeux de Milan avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports, jeudi.