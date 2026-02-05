Un bilan très positif pour le CH

Antoine Roussel dresse un bilan très positif de la première portion de saison du Canadien, qui occupe le sixième rang du classement général au moment de la pause olympique.

L'analyste se dit «encouragé» par la performance du groupe face aux puissances de la ligue, affirmant que les joueurs ont envoyé un message clair à Kent Hughes: ils sont prêts à passer à l'étape suivante.

Le «Rooster» souligne la constance exceptionnelle de Nick Suzuki et désigne Juraj Slafkovsky comme sa première étoile de la saison pour son impact sur le deuxième trio.

Enfin, il salue le caractère de Brendan Gallagher et des gardiens de but.

Écoutez Antoine Roussel, ancien joueur de la LNH et expert hockey au Réseau Cogeco