Hockey
Un bilan très positif pour le CH

«C’est avec un gars comme Suzuki que tu gagnes la Coupe Stanley»

le 5 février 2026 20:39

Antoine Roussel dresse un bilan très positif de la première portion de saison du Canadien, qui occupe le sixième rang du classement général au moment de la pause olympique.

L'analyste se dit «encouragé» par la performance du groupe face aux puissances de la ligue, affirmant que les joueurs ont envoyé un message clair à Kent Hughes: ils sont prêts à passer à l'étape suivante. 

Le «Rooster» souligne la constance exceptionnelle de Nick Suzuki et désigne Juraj Slafkovsky comme sa première étoile de la saison pour son impact sur le deuxième trio. 

Enfin, il salue le caractère de Brendan Gallagher et des gardiens de but.

«Le message que l’équipe a envoyé à Kent Hughes dans les deux dernières semaines, c’est celui-ci: on est prêts, on en veut plus, on peut aller plus loin.»

Antoine Roussel

«Tu n'as aucun joueur en bas de 12 minutes de jeu» -Dany Dubé
Le hockey des Canadiens
«Tu n'as aucun joueur en bas de 12 minutes de jeu» -Dany Dubé
0:00
3:54
«Le Canadien n'a pas besoin d'un deuxième centre pour aller en séries» -Martin McGuire
Les amateurs de sports
«Le Canadien n'a pas besoin d'un deuxième centre pour aller en séries» -Martin McGuire
0:00
20:46

