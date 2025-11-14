Actualités sportives

La Major League Soccer passera à un calendrier hivernal dès 2027, ce qui compliquera les choses pour le CF Montréal.
Écoutez Jeremy Filosa en discuter, vendredi, au micro de Philippe Cantin, lors du bilan de l'actualité sportive.
«Je pense que pour la ligue, c'est une bonne chose, puisqu'on s'aligne avec le calendrier international. Sauf que pour nous, ici à Montréal, ça complique énormément la donne. Pas de matchs en mai, pas de match en juin, et la majorité de juillet, pas de match, alors que c'est trois mois où la météo est plus clémente. Il ne faut pas oublier aussi que le Stade Saputo, c'est le seul stade de la MLS qui n'est pas hivernal. Donc, même si on voulait disputer un match en hiver, ce n’est pas possible.»