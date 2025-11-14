Dépenses militaires

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, a livré un discours musclé à Montréal, promettant la fin de l'achat d'armes aux États-Unis et une guerre contre la paperasse.

En pleine controverse sur l'achat des avions de chasse du Canada, qui pourrait se faire auprès de la Suède plutôt que des États-Unis, il a rappelé que l'époque de l'achat automatique d'équipements militaires chez nos voisins du Sud était révolue.

Écoutez la journaliste Any Guillemette décortiquer le discours de Mark Carney devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, au micro de Philippe Cantin.