Des trucs pour économiser de l'argent

L’idée de quitter le marché du travail à 58 ans vous semble relever du rêve inaccessible?

Pour Sylvain Vincent, comptable professionnel agréé (CPA) et auteur du livre Comment devenir assez riche pour prendre votre retraite?, cet objectif est le fruit d’une méthodologie simple, mais exigeante.

L’expert nous dévoile les ingrédients de sa propre recette, qui lui a permis de profiter d'une retraite anticipée, sans stress financier.

Écoutez Sylvain Vincent, CPA et auteur du livre «Comment devenir assez riche pour prendre votre retraite», au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.