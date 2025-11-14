Malgré un bouclier de défense aérienne jugé sophistiqué, les attaques russes contre Kiev continuent de frapper, provoquant de lourds dommages.
Comment les forces russes parviennent-elles à percer ces défenses, et quelle est la réalité au front, notamment dans le Donbass?
Écoutez Pierre St-Cyr, colonel à la retraite, ancien pilote pour les Forces armées canadiennes, analyser la situation sur le terrain, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Les Ukrainiens sont très résilients et bref, c'est une guerre qui va se poursuivre quand même jusqu'à tant qu'il y ait un essoufflement, puis une fatigue des deux côtés. Mais on n'est pas rendu là.»