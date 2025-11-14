Malgré un bouclier de défense aérienne jugé sophistiqué, les attaques russes contre Kiev continuent de frapper, provoquant de lourds dommages.

Comment les forces russes parviennent-elles à percer ces défenses, et quelle est la réalité au front, notamment dans le Donbass?

Écoutez Pierre St-Cyr, colonel à la retraite, ancien pilote pour les Forces armées canadiennes, analyser la situation sur le terrain, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.