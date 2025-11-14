91% des membres en faveur

Pour la première fois de son histoire, le syndicat des professionnels de la STM se dote d’un mandat de grève. Les 800 membres ont voté à 91% en faveur d’un mandat de grève générale qui pourrait durer dix jours.

Écoutez Benoit Tessier, vice-président du Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, en discuter vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.