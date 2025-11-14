91% des membres en faveur

Pour la première fois de son histoire, le syndicat des professionnels de la STM se dote d’un mandat de grève. Les 800 membres ont voté à 91% en faveur d’un mandat de grève générale qui pourrait durer dix jours.
Écoutez Benoit Tessier, vice-président du Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, en discuter vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«La négociation stagne. De notre côté, la STM veut avoir la possibilité de faire des mises à pied de manière quasi illimitée parmi nos membres permanents. Il y a des solutions, quand il y a des suppressions de postes, des mécaniques qui existent, qui fonctionnent et qu'on veut valoriser. Sauf que là, on est face à une fin de non-recevoir. Ils veulent une carte blanche. Pour nos membres, ce n'est pas acceptable.»