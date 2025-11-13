Alouettes-Roughriders à la coupe Grey

Les Alouettes de Montréal ont tenu un autre entraînement, jeudi, à Winnipeg, à trois jours du match de la coupe Grey contre les Roughriders de la Saskatchewan.
Écoutez, depuis Winnipeg, le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Les Alouettes ont réalisé leur objectif: se rendre au match de la coupe Grey;
- Un sixième participation à la coupe Grey pour Maciocia avec les Eskimos d'Edmonton (maintenant les Elfs) et les Alouettes;
- La performance de Davis Alexander et le jeu au sol pourraient être les clés de la victoire.