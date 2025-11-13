 Aller au contenu
Société
Alouettes-Roughriders à la coupe Grey

«On a besoin d'une grande performance de Davis Alexander

par 98.5 Sports

0:00
7:15

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 13 novembre 2025 18:29

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«On a besoin d'une grande performance de Davis Alexander
Davis Alexander. / PC/Frank Gunn

Les Alouettes de Montréal ont tenu un autre entraînement, jeudi, à Winnipeg, à trois jours du match de la coupe Grey contre les Roughriders de la Saskatchewan.

Écoutez, depuis Winnipeg, le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Les Alouettes ont réalisé leur objectif: se rendre au match de la coupe Grey;
  • Un sixième participation à la coupe Grey pour Maciocia avec les Eskimos d'Edmonton (maintenant les Elfs) et les Alouettes;
  •  La performance de Davis Alexander et le jeu au sol pourraient être les clés de la victoire.

