Les Carabins champions de la coupe Vanier

Les Carabins de l’Université de Montréal ont remporté la Coupe Vanier 30-16 contre les Huskies de l’Université de la Saskatchewan, dimanche, à Regina, remportant ainsi leur deuxième titre en trois ans.
Écoutez le quart-arrière José «Pépé» Gonzalez et le demi défensif Louis-Philippe Gauthier des Carabins discuter avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Gauthier est membre de l'équipe d'étoiles de la RSEQ et Gonzalez a été désigné le joueur par excellence de la finale de la coupe Vanier.
Les sujets discutés
- Les deux joueurs offrent leurs réactions à la suite de la victoire des Carabins;
- Gauthier et Gonzalez partagent leurs parcours personnels et l’importance du soutien familial;
- La compétitivité du RSEQ;
- Une - rare - défaite qui a été un point tournant pour l'équipe;
- Comment la culture d’équipe des Carabins est forte;
- Leurs ambitions professionnelles;
- La fierté du football universitaire québécois.
Source: Les Carabins ont remporté la coupe Vanier/PC/Heywood Yu