Les Carabins champions de la coupe Vanier

Les Carabins de l’Université de Montréal ont remporté la Coupe Vanier 30-16 contre les Huskies de l’Université de la Saskatchewan, dimanche, à Regina, remportant ainsi leur deuxième titre en trois ans.

Écoutez le quart-arrière José «Pépé» Gonzalez et le demi défensif Louis-Philippe Gauthier des Carabins discuter avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Gauthier est membre de l'équipe d'étoiles de la RSEQ et Gonzalez a été désigné le joueur par excellence de la finale de la coupe Vanier.

Les sujets discutés