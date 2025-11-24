 Aller au contenu
Football
Les Carabins champions de la coupe Vanier

Louis-Philippe Gauthier et José «Pépé» Gonzalez partagent leurs émotions

par 98.5 Sports

le 24 novembre 2025 20:31

Mario Langlois
Louis-Philippe Gauthier et José «Pépé» Gonzalez partagent leurs émotions
Louis-Philippe Gauthier et José «Pépé» Gonzalez en compagnie de la coupe Vanier avec Mario Langlois. / Cogeco media

Les Carabins de l’Université de Montréal ont remporté la Coupe Vanier 30-16 contre les Huskies de l’Université de la Saskatchewan, dimanche, à Regina, remportant ainsi leur deuxième titre en trois ans.

Écoutez le quart-arrière José «Pépé» Gonzalez et le demi défensif  Louis-Philippe Gauthier des Carabins discuter avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Gauthier est membre de l'équipe d'étoiles de la RSEQ et Gonzalez a été désigné le joueur par excellence de la finale de la coupe Vanier.

Les sujets discutés

  • Les deux joueurs offrent leurs réactions à la suite de la victoire des Carabins;
  • Gauthier et Gonzalez partagent leurs parcours personnels et l’importance du soutien familial;
  • La compétitivité du RSEQ;
  • Une - rare - défaite qui a été un point tournant pour l'équipe;
  • Comment la culture d’équipe des Carabins est forte;
  • Leurs ambitions professionnelles;
  • La fierté du football universitaire québécois.
