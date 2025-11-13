Transport | Conflit de travail à la STM

La directrice générale de la STM, Marie-Claude Léonard, s'est dite «amèrement déçue» de la décision du Tribunal administratif du travail (TAT) d'autoriser la grève des chauffeurs d'autobus et des opérateurs de métro.

Il n'y aura aucun service de métro ni d'autobus ce week-end (samedi et dimanche).

La STM avait négocié une entente antérieure sans coupure de service la fin de semaine, mais la directrice générale a indiqué que le contexte a évolué et que le TAT n'a pas entendu les nouveaux arguments de la société de transport.

Écoutez Any Guillemette, journaliste à Cogeco Média, expliquer le tout, jeudi, à La commission.

Toutes les offres patronales ont été refusées, mais la médiation se poursuit, et la STM «garde espoir» de régler le conflit avant la grève de samedi.