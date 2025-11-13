 Aller au contenu
Politique provinciale
Transport | Conflit de travail à la STM

Zéro service ce week-end: la STM «amèrement déçue» de la décision du TAT

La commission

le 13 novembre 2025 14:41

Any Guillemette
Any Guillemette
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

Marie-Claude Léonard, directrice générale de la Société de transport de Montréal / Cogeco Média

La directrice générale de la STM, Marie-Claude Léonard, s'est dite «amèrement déçue» de la décision du Tribunal administratif du travail (TAT) d'autoriser la grève des chauffeurs d'autobus et des opérateurs de métro.

Il n'y aura aucun service de métro ni d'autobus ce week-end (samedi et dimanche).

La STM avait négocié une entente antérieure sans coupure de service la fin de semaine, mais la directrice générale a indiqué que le contexte a évolué et que le TAT n'a pas entendu les nouveaux arguments de la société de transport.

Écoutez Any Guillemette, journaliste à Cogeco Média, expliquer le tout, jeudi, à La commission

Toutes les offres patronales ont été refusées, mais la médiation se poursuit, et la STM «garde espoir» de régler le conflit avant la grève de samedi.

