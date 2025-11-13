Le gouvernement du Québec a annoncé la suspension de certaines mesures de surveillance de la loi spéciale numéro deux pour tenter de ramener la FMOQ et la FMSQ à la table de négociation.
Les fédérations de médecins, appuyées par le Collège des médecins, exigent la suspension complète de la loi avant toute reprise des discussions.
Écoutez la discussion à ce sujet entre Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, jeudi, à La commission.
«La FMOQ a été assez claire dès le départ: ''retirez la loi, et on va s'asseoir'' [pour négocier]. C'est une approche jusqu'au-boutiste.»