Politique internationale
10 ans plus tard

Attentats de Paris: «Une attaque directe sur un mode de vie» -Paul Arcand

le 13 novembre 2025 08:18

Paul Arcand
Patrick Lagacé
Dix ans jour pour jour après les attaques terroristes à Paris, Paul Arcand présente une série balado bouleversante sur les traumatismes, l'héroïsme et la solidarité qui ont marqué la France.

Le 13 novembre 2015, des attentats ont visé le Bataclan, les terrasses de l’est parisien et le Stade de France.

Une nuit sanglante qui a fait 130 morts et des centaines de blessés, laissant des milliers de personnes traumatisées.

Écoutez Paul Arcand présenter sa série balado en quatre épisodes intitulée Attentats de Paris: 10 ans plus tard au micro de Patrick Lagacé.

«Ce soir-là, il faisait beau, c'était confortable, c'était un vendredi, il y avait un match de foot amical au Stade de France, les gens étaient réunis. Puis, quand tu connais un peu le quartier, ce sont les voisins, ce sont les amis et c'était la fête. Et arrivent ces commandos terroristes qui décident d'ouvrir le feu, autant sur les terrasses qu'au Bataclan.»

Paul Arcand

