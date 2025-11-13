Dix ans jour pour jour après les attaques terroristes à Paris, Paul Arcand présente une série balado bouleversante sur les traumatismes, l'héroïsme et la solidarité qui ont marqué la France.

Le 13 novembre 2015, des attentats ont visé le Bataclan, les terrasses de l’est parisien et le Stade de France.

Une nuit sanglante qui a fait 130 morts et des centaines de blessés, laissant des milliers de personnes traumatisées.

Écoutez Paul Arcand présenter sa série balado en quatre épisodes intitulée Attentats de Paris: 10 ans plus tard au micro de Patrick Lagacé.