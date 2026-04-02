Guerre et pétrole: une stratégie de diversion?

Les commissaires dénoncent vivement l'attitude de Donald Trump face au blocage du détroit d'Ormuz.

Luc Ferrandez qualifient le président de «parasite» et de «rat», affirmant qu'il profite de la crise pour enrichir son clan grâce aux exportations de pétrole américain pendant que l'Asie et le reste du monde souffrent.

Ils suggèrent également que Trump utilise les tensions mondiales et la menace d'annexer le Canada comme une diversion tactique pour faire oublier ses démêlés judiciaires dans l'affaire Epstein.

Écoutez la discussion des commissaires à ce sujet, jeudi midi.