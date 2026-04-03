Le défi du retour sur Terre

Cinquante ans après l'épopée Apollo, l'humanité s'apprête à retourner vers la Lune avec la mission Artemis 2.

Charles Tisseyre exprime son enthousiasme pour cette prouesse technique portée par les lois de la gravitation de Newton.

Il souligne toutefois un point de préoccupation majeur: la fiabilité du bouclier thermique de la capsule Orion.

Après des anomalies détectées lors d'Artemis 1, la NASA a modifié la trajectoire de rentrée atmosphérique pour protéger l'équipage, dont fait partie le Canadien Jeremy Hansen, un astronaute salué pour son calme et sa préparation exemplaire.

Écoutez Charles Tisseyre, animateur de Découverte à Radio-Canada, en discuter avec Patrick Lagacé vendredi matin.