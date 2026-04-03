L'humoriste et autrice Maude Morissette a partagé sur ses réseaux sociaux un témoignage percutant concernant une agression psychologique et une poursuite dont elle a été victime dans le métro de Montréal jeudi.

En revenant d'un spectacle d'humour, elle a remarqué un individu suspect qui l'a fixée intensément avant de la bousculer physiquement lors de son transfert de ligne, déclenchant chez elle un «instinct de survie» immédiat.

S'en est suivie une véritable course-poursuite dans les corridors de la station où elle a tenté, en vain, de semer l'homme en utilisant des techniques de fuite en zigzag.

Écoutez le récit glaçant de Maude Morissette vendredi à Lagacé le matin.