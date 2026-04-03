Suspendre les taxes sur l'essence

Luc Ferrandez ne mâche pas ses mots à l'endroit de la proposition du chef conservateur Pierre Poilievre de suspendre les taxes fédérales sur l'essence pour l'été.

Pour le chroniqueur, il s'agit d'une mesure populiste qui, en plus de priver l'État de revenus essentiels, pourrait ultimement gonfler les profits des pétrolières sans garantir un réel répit aux automobilistes.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez concernant l'idée du chef du Parti conservateur de suspendre les taxes fédérales sur l'essence.