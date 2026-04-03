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Poilievre veut suspendre les taxes sur l'essence

«Les gens ne vont pas conduire moins, ils vont simplement payer plus»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 3 avril 2026 07:57

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Les gens ne vont pas conduire moins, ils vont simplement payer plus»
Pierre Poilievre / La Presse Canadienne

Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, propose une mesure drastique pour contrer la hausse du coût de la vie: l'élimination de toutes les taxes fédérales sur le litre d'essence jusqu'à la fin de l'année 2026.

Selon lui, cette initiative permettrait aux ménages québécois d'économiser environ 25 cents par litre, représentant une économie de 20$ par plein et jusqu'à 1200$ pour une famille de quatre d'ici l'hiver prochain.

Écoutez le chef conservateur expliquer cette mesure, vendredi, à Lagacé le matin.

Pour compenser la perte de revenus de 5,25 milliards de dollars pour le Trésor public, M. Poilievre suggère de couper dans les dépenses qu'il juge excessives, notamment en annulant le projet de train à grande fréquence (TGF) et en mettant fin au rachat des armes feu.

Face aux inquiétudes environnementales, il soutient que taxer davantage les citoyens à la pompe n'est pas la solution.

«Je ne pense pas que payer plus à la pompe va sauver la planète [...] Les gens ont besoin d'aller au travail, les grands-mères ont besoin d'aller visiter leurs enfants [...] donc c'est pas un choix, les gens vont pas conduire moins, ils vont simplement payer plus.»

Pierre Poilievre

Autres sujets abordés

  • Relation avec Donald Trump: il prône l'élimination des tarifs douaniers pour stabiliser l'économie nord-américaine;
  • Vie personnelle : Il s'est confié sur le diagnostic d'autisme de sa fille Valentina et sur le «coming out» de son père;
  • Son style politique.

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