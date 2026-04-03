Poilievre veut suspendre les taxes sur l'essence

Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, propose une mesure drastique pour contrer la hausse du coût de la vie: l'élimination de toutes les taxes fédérales sur le litre d'essence jusqu'à la fin de l'année 2026.

Selon lui, cette initiative permettrait aux ménages québécois d'économiser environ 25 cents par litre, représentant une économie de 20$ par plein et jusqu'à 1200$ pour une famille de quatre d'ici l'hiver prochain.

Écoutez le chef conservateur expliquer cette mesure, vendredi, à Lagacé le matin.

Pour compenser la perte de revenus de 5,25 milliards de dollars pour le Trésor public, M. Poilievre suggère de couper dans les dépenses qu'il juge excessives, notamment en annulant le projet de train à grande fréquence (TGF) et en mettant fin au rachat des armes feu.

Face aux inquiétudes environnementales, il soutient que taxer davantage les citoyens à la pompe n'est pas la solution.