Un résultat décevant?

Inspiré par une tendance sur TikTok, Ricardo a testé plusieurs méthodes pour fabriquer du fromage cottage à la maison.

Sa conclusion est sans appel: sans ferments spécifiques, il est impossible d'obtenir la texture ferme et les grains distincts du produit commercial.

À la place, le chef recommande de se tourner vers la confection d'une ricotta maison.

Plus simple à réussir et très onctueuse, elle offre un résultat gratifiant et riche en protéines, idéal pour le petit-déjeuner avec du miel et des fruits frais.

Écoutez l'animateur Ricardo Larrivée expliquer le tout, vendredi matin, au micro de Patrick Lagacé.