Conflit de travail à la STM

Jean Boulet, ministre québécois du Travail, discute du conflit à la STM impliquant le Syndicat des chauffeurs d'autobus et opérateurs de métro, qui a été autorisé à faire la grève par le Tribunal administratif du travail.

Il explique la loi 14, qui permet d’augmenter les services essentiels ou de mettre fin à une grève via un arbitre en cas de préjudice grave à la population, avec l’appui du Parti libéral et du Parti québécois, mais pas de Québec solidaire.

Boulet insiste sur l’équilibre entre droit de grève et bien-être collectif, tout en reconnaissant les critiques sur l’impact de cette loi sur la négociation syndicale.

Écoutez le ministre du Travail, Jean Boulet, commenter le conflit à la STM et son désir de faire adopter la loi 14 rapidement, jeudi, à Lagacé le matin.