La raison pourrait vous surprendre

Les ventes des grandes brasseries québécoises sont en déclin, et la raison derrière cette tendance surprenante pourrait se trouver au-delà des simples campagnes de modération ou des préoccupations de santé.

Ce serait plutôt la faute... aux écrans. La consommation de bière étant traditionnellement associée à des moments sociaux, la montée de la solitude et du temps passé devant Netflix, Crave ou TikTok pourrait expliquer cette baisse.

