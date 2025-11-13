La raison pourrait vous surprendre

Les ventes des grandes brasseries québécoises sont en déclin, et la raison derrière cette tendance surprenante pourrait se trouver au-delà des simples campagnes de modération ou des préoccupations de santé.
Ce serait plutôt la faute... aux écrans. La consommation de bière étant traditionnellement associée à des moments sociaux, la montée de la solitude et du temps passé devant Netflix, Crave ou TikTok pourrait expliquer cette baisse.
Écoutez la chroniqueuse économie Marie-Eve Fournier qui se penche sur le sujet, ce jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«Ce serait pas nécessairement la faute à des campagnes de modération ou des questions de santé. Ce serait la faute aux écrans [...]. Moins de bière, plus de Netflix.»
La bière est une boisson qu'on consomme généralement «en gang» entre amis, au chalet ou au bar devant un match. Cependant, les jeunes passent de plus en plus de temps seuls devant leurs appareils (téléphone, télé), réduisant ainsi les occasions de socialiser et, par conséquent, les opportunités d'ouvrir une caisse de bière.
