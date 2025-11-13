 Aller au contenu
Économie
La raison pourrait vous surprendre

Bière et solitude: pourquoi les ventes des grandes brasseries sont en baisse?

par 98.5

0:00
10:23

Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 novembre 2025 07:30

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Bière et solitude: pourquoi les ventes des grandes brasseries sont en baisse?
Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

Les ventes des grandes brasseries québécoises sont en déclin, et la raison derrière cette tendance surprenante pourrait se trouver au-delà des simples campagnes de modération ou des préoccupations de santé.

Ce serait plutôt la faute... aux écrans. La consommation de bière étant traditionnellement associée à des moments sociaux, la montée de la solitude et du temps passé devant Netflix, Crave ou TikTok pourrait expliquer cette baisse.

Écoutez la chroniqueuse économie Marie-Eve Fournier qui se penche sur le sujet, ce jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«Ce serait pas nécessairement la faute à des campagnes de modération ou des questions de santé. Ce serait la faute aux écrans [...]. Moins de bière, plus de Netflix.» 

Marie-Eve Fournier

La bière est une boisson qu'on consomme généralement «en gang» entre amis, au chalet ou au bar devant un match. Cependant, les jeunes passent de plus en plus de temps seuls devant leurs appareils (téléphone, télé), réduisant ainsi les occasions de socialiser et, par conséquent, les opportunités d'ouvrir une caisse de bière.

Autres sujets abordés

  • Après les caisse-libre service – qu’on aime ou qu’on déteste – Loblaw commence à tester une autre technologie censée réduire le temps requis pour payer ses achats;
  • Les États-Unis cessent la production de la «cenne noire», 13 ans après le Canada.

Vous aimerez aussi

Un effondrement de la bourse: «On n'y est pas encore» -Sébastien Mc Mahon
La commission
Un effondrement de la bourse: «On n'y est pas encore» -Sébastien Mc Mahon
0:00
9:42
Travailleurs forestiers: «Nous avons l'impression d'être abandonnés»
La commission
Travailleurs forestiers: «Nous avons l'impression d'être abandonnés»
0:00
7:03

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Les grands projets de Mark Carney, un gouffre financier?
Rattrapage
Stratégie de croissance
Les grands projets de Mark Carney, un gouffre financier?
Grève à la STM: «Le Tribunal a les mains liées, c'est ce que le juge dit»
Rattrapage
Tribunal administratif du travail
Grève à la STM: «Le Tribunal a les mains liées, c'est ce que le juge dit»
Une nouvelle pochette pour iPhone devient virale
Rattrapage
Collaboration entre ISSEY MIYAKE et Apple
Une nouvelle pochette pour iPhone devient virale
C'est le Sprint Gala 2025 jusqu'au 4 décembre
Rattrapage
Gala Québec Cinéma
C'est le Sprint Gala 2025 jusqu'au 4 décembre
Que savait Donald Trump sur les activités de Jeffrey Epstein?
Rattrapage
Abus sexuels
Que savait Donald Trump sur les activités de Jeffrey Epstein?
Prison et santé mentale: un décalage choquant dans les soins des détenus
Rattrapage
Enquête du Devoir
Prison et santé mentale: un décalage choquant dans les soins des détenus
Attentats de Paris: «Une attaque directe sur un mode de vie» -Paul Arcand
Rattrapage
10 ans plus tard
Attentats de Paris: «Une attaque directe sur un mode de vie» -Paul Arcand
Un chirurgien révèle son salaire: «Je gagne 46$ de l'heure»
Rattrapage
Les médecins québécois en furie
Un chirurgien révèle son salaire: «Je gagne 46$ de l'heure»
La clinique l'Agora forcée de fermer? Un «mépris» pour les plus vulnérables
Rattrapage
Réforme en santé
La clinique l'Agora forcée de fermer? Un «mépris» pour les plus vulnérables
La loi 14 sera-t-elle adoptée sous bâillon?
Rattrapage
Conflit de travail à la STM
La loi 14 sera-t-elle adoptée sous bâillon?
Ultimatum lancé à Ottawa: «Payez votre dû, sinon on va commencer à couper»
Rattrapage
Demandeurs d'asile
Ultimatum lancé à Ottawa: «Payez votre dû, sinon on va commencer à couper»
Laval lance le Tinder des bibliothèques
Rattrapage
Intelligence artificielle
Laval lance le Tinder des bibliothèques
Spécial «ancien» | L'énigme du jeudi 13 novembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «ancien» | L'énigme du jeudi 13 novembre
«J'ai eu de la difficulté par moment, beaucoup même, à croire à l'intrigue»
Rattrapage
Nouvelle série québécoise «Dérive»
«J'ai eu de la difficulté par moment, beaucoup même, à croire à l'intrigue»