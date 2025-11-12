 Aller au contenu
Politique provinciale
L'avenir politique du premier ministre

La pression monte sur François Legault: un point pourrait l'encourager à rester

par 98.5

0:00
10:42

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 12 novembre 2025 17:28

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

La question de l'avenir politique de François Legault et d'un possible départ anticipé demeure complexe, même pour les analystes. La situation du gouvernement se détériore, malgré les initiatives du gouvernement et les derniers sondages n'offrent pas de répit au premier ministre, dont le taux d'appui est encore en baisse.

Écoutez Nathalie Normandeau aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Elle souligne que M. Legault ne semble pas donner de signe qu'il va quitter ses fonctions, lui qui a même annoncé sa nouvelle vision économique cette semaine.

La dégradation de sa situation est toutefois marquée par le fait que 68% des Québécois estiment que le Québec fonctionne mal en ce moment.

Un point pourrait, par contre, encourager François Legault à envisager de se représenter, selon elle: le tableau des intentions de vote.

Nathalie explique que le Parti québécois, bien que dominant depuis plusieurs mois, voit ses intentions de vote chuter, passant de 38% en septembre à 32% et que les libéraux, eux, stagnent à 27%.

Elle souligne aussi que le débat sur un référendum, mis de l'avant par le PQ, pourrait même jouer en faveur de la CAQ:

«Plus Paul St-Pierre Plamondon et ses députés vont parler de référendum, plus ça va nuire au Parti Québécois!»

Nathalie Normandeau

Autres sujets traités:

  • Les successeurs potentiels au sein de la CAQ: aucun successeur naturel incontestable;
  • Grève de la STM: la pression semble porter fruit, car le syndicat des employés d'entretien a suspendu la grève;
  • La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, est saluée pour sa communication dans le contexte de crise de la STM.

