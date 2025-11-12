Comment distinguer le vrai du faux

À l'occasion de sa chronique mercredi, Catherine Beauchamp discute du succès Walk My Walk de Breaking Rust, une chanson country en tête du palmarès Billboard, suspectée d'être générée par intelligence artificielle (IA).

La chroniqueuse revient sur d'autres chansons qui sont créées via l'intelligence artificielle et sur un sondage qui révèle que 97% des 9000 sondés ne distinguent pas l'IA de l'humain.

Écoutez Catherine Beauchamp aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

