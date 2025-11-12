 Aller au contenu
Comment distinguer le vrai du faux

Une chanson country au top du palmarès faite par l’IA

par 98.5

Le Québec maintenant

le 12 novembre 2025 16:44

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp

Une chanson country au top du palmarès faite par l’IA
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

À l'occasion de sa chronique mercredi, Catherine Beauchamp discute du succès Walk My Walk de Breaking Rust, une chanson country en tête du palmarès Billboard, suspectée d'être générée par intelligence artificielle (IA).

La chroniqueuse revient sur d'autres chansons qui sont créées via l'intelligence artificielle et sur un sondage qui révèle que 97% des 9000 sondés ne distinguent pas l'IA de l'humain.

Écoutez Catherine Beauchamp aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Autres sujets traités:

  • Olivia Rodrigo est en colère contre Donald Trump;
  • Les choix cinématographiques du Pape Léon.

