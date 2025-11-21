Album Les saisons, les secondes

«C'est un métier exigeant, celui de faiseur de chanson qui nous oblige à vivre certaines mutations. Sinon, on devient ridicule. Cet album-là, Les saisons, les secondes, je n'aurais pu le faire au début de ma vingtaine ni au milieu de ma trentaine. Et j'étais rendu là à faire ça. C'est d'accepter d'être dans le moment présent et que notre rôle change. Mais c'est vrai pour un chanteur, mais c'est vrai pour n'importe qui qui avance dans la vie.»