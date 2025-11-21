 Aller au contenu
Musique
Album Les saisons, les secondes

«Accepter d'être dans le moment présent et que notre rôle change»

par 98.5

0:00
8:31

Entendu dans

Lagacé le matin

le 21 novembre 2025 09:44

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
«Accepter d'être dans le moment présent et que notre rôle change»
Catherine Brisson / Cogeco Média

L'auteur, compositeur-interprète Vincent Vallière, a récemment fait paraître son 9e album: Les saisons, les secondes. 

Écoutez l'artiste discuter de cette nouvelle œuvre, vendredi, au micro de Catherine Brisson.

«C'est un métier exigeant, celui de faiseur de chanson qui nous oblige à vivre certaines mutations. Sinon, on devient ridicule. Cet album-là, Les saisons, les secondes, je n'aurais pu le faire au début de ma vingtaine ni au milieu de ma trentaine. Et j'étais rendu là à faire ça. C'est d'accepter d'être dans le moment présent et que notre rôle change. Mais c'est vrai pour un chanteur, mais c'est vrai pour n'importe qui qui avance dans la vie.»

Vincent Vallière

Vous aimerez aussi

Les 50 meilleurs groupes rock de l'histoire, selon Billboard
Lagacé le matin
Les 50 meilleurs groupes rock de l'histoire, selon Billboard
0:00
5:37
Lulu Hughes: l'amour inconditionnel et la résilience après trois cancers
Radio textos
Lulu Hughes: l'amour inconditionnel et la résilience après trois cancers
0:00
39:43

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Cuisine et politique: deux domaines étonnamment reliés
Rattrapage
Les humeurs de Fred
Cuisine et politique: deux domaines étonnamment reliés
Le positivisme de l'équipe pourrait renverser l'actualité poche selon Étienne
Rattrapage
Le bac à nouvelles
Le positivisme de l'équipe pourrait renverser l'actualité poche selon Étienne
Le boycottage des Québécois va-t-il durer? Luc Ferrandez est «un peu pessimiste»
Rattrapage
Tourner le dos aux États-Unis
Le boycottage des Québécois va-t-il durer? Luc Ferrandez est «un peu pessimiste»
«Pas mal de portes de fermées dans le développement économique de Montréal»
Rattrapage
Nombreux défis pour la nouvelle mairesse
«Pas mal de portes de fermées dans le développement économique de Montréal»
«Officiellement, les Canadiens ont un problème de gardiens de but actuellement.»
Rattrapage
Tout va mal devant le filet
«Officiellement, les Canadiens ont un problème de gardiens de but actuellement.»
L'impact tangible des galas, comme l'ADISQ, sur la carrière des artistes
Rattrapage
Industrie du spectacle
L'impact tangible des galas, comme l'ADISQ, sur la carrière des artistes
Vidéo troublante d'un employé qui traîne une dépouille au sol
Rattrapage
Réseaux sociaux
Vidéo troublante d'un employé qui traîne une dépouille au sol
Suggestions de livres et de séries télé... le «contre-emploi» de Paul Arcand
Rattrapage
Chronique culturelle
Suggestions de livres et de séries télé... le «contre-emploi» de Paul Arcand
David Savard et Valerie Lachance, porte-paroles pour «redonner à la communauté»
Rattrapage
Fondation des Canadiens pour l'enfance
David Savard et Valerie Lachance, porte-paroles pour «redonner à la communauté»
Trump reçoit Mamdani à la Maison-Blanche: «Ça va être très intéressant à voir»
Rattrapage
États-Unis
Trump reçoit Mamdani à la Maison-Blanche: «Ça va être très intéressant à voir»
Vers un retour en force des Hells Angels et de la mafia au Québec?
Rattrapage
Organisations criminelles
Vers un retour en force des Hells Angels et de la mafia au Québec?
Un vortex polaire pourrait s'installer au Québec au début décembre
Rattrapage
L'hiver approche... rapidement
Un vortex polaire pourrait s'installer au Québec au début décembre
44 mois de détention pour un harceleur multirécidiviste
Rattrapage
Série d'offenses graves contre son ex-conjointe
44 mois de détention pour un harceleur multirécidiviste
Toile de Frida Kahlo: «L'art, ça peut être un investissement très rentable»
Rattrapage
Vendue à un prix record de 77 M$
Toile de Frida Kahlo: «L'art, ça peut être un investissement très rentable»