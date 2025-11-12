Une histoire de terreurs nocturnes

La nouvelle série Dérive débarque sur Crave. Dans le rôle du pianiste Daniel Major, Jean-Philippe Perras, lui-même musicien dans la vie de tous les jours, aborde comment le mariage entre ses deux passions, le jeu et la musique, a donné vie au «thriller».

Les épisodes racontent l'histoire de terreurs nocturnes, qui viennent directement influencer la carrière de Daniel Major, surtout pour le pire.

Notre chroniqueuse culturelle, Catherine Beauchamp, évoque même ce qui semble être «des scènes de films d'horreur», après avoir regardé trois épisodes.

Écoutez Jean-Philippe Perras, dévoiler les dessous de la série Dérive au micro de Philippe Cantin et de Catherine Beauchamp, mercredi après-midi.