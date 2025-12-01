 Aller au contenu
Télé
Animée par Katherine Levac

«Le calendrier de l'avent»: la nouvelle téléréalité romantique de Crave

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 1 décembre 2025 08:55

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
«Le calendrier de l'avent»: la nouvelle téléréalité romantique de Crave
Catherine Brisson / Cogeco Média

Crave lance Le calendrier de l'avent, une nouvelle téléréalité amoureuse disponible à compter de lundi, avec un épisode quotidien d'environ 15 minutes. 

L'émission se distingue par le rôle de Katherine Levac qui agit comme une marraine commentatrice, injectant de l'humour et une touche décalée qui «relève l'émission» pour la chroniqueuse.

La série capitalise sur la magie de Noël (décorations, musique) et vise un public qui consomme de plus en plus de contenu francophone sur le web.

Ce type de contenu connaît une hausse de 136 % de consommation en ligne, particulièrement chez les jeunes.

