Animée par Katherine Levac

Crave lance Le calendrier de l'avent, une nouvelle téléréalité amoureuse disponible à compter de lundi, avec un épisode quotidien d'environ 15 minutes.

L'émission se distingue par le rôle de Katherine Levac qui agit comme une marraine commentatrice, injectant de l'humour et une touche décalée qui «relève l'émission» pour la chroniqueuse.

La série capitalise sur la magie de Noël (décorations, musique) et vise un public qui consomme de plus en plus de contenu francophone sur le web.

Ce type de contenu connaît une hausse de 136 % de consommation en ligne, particulièrement chez les jeunes.

