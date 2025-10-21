 Aller au contenu
Télé
«Qui a tué les Expos?», sur Netflix

Un nouveau documentaire sur la fin du baseball à Montréal

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 21 octobre 2025 15:41

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa

et autres

Un nouveau documentaire sur la fin du baseball à Montréal
Jeremy Filosa / Cogeco Média

À l'occasion de la chronique culturelle mardi, on présente le nouveau documentaire disponible sur Netflix: Qui a tué les Expos de Montréal?

Écoutez la chroniqueuse Catherine Beauchamp et le journaliste sportif Jeremy Filosa aborder le tout, mardi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Le documentaire rassemble de nombreux intervenants directement impliqués dans le dossier, notamment Claude Brochu.

On rappelle que Jeremy Filosa apparaît aussi dans le documentaire pour expliquer son amour pour l'équipe, qu'il a cherché à sauver par une marche de rassemblement du Stade olympique au Parc Labatt, qui avait attiré 10 000 personnes à l'époque.

Les facteurs responsables du départ de l'équipe:

  • La grève des joueurs en 1994;
  • La devise américaine utilisée pour payer les joueurs;
  • L'acquisition de l'équipe par Jeffrey Loria;
  • L'absence de volonté du gouvernement du Québec d'investir dans un nouveau stade;
  • La mauvaise gestion de l'équipe par Jeffrey Loria et David Samson.

