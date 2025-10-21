«Qui a tué les Expos?», sur Netflix

À l'occasion de la chronique culturelle mardi, on présente le nouveau documentaire disponible sur Netflix: Qui a tué les Expos de Montréal?

Écoutez la chroniqueuse Catherine Beauchamp et le journaliste sportif Jeremy Filosa aborder le tout, mardi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Le documentaire rassemble de nombreux intervenants directement impliqués dans le dossier, notamment Claude Brochu.

On rappelle que Jeremy Filosa apparaît aussi dans le documentaire pour expliquer son amour pour l'équipe, qu'il a cherché à sauver par une marche de rassemblement du Stade olympique au Parc Labatt, qui avait attiré 10 000 personnes à l'époque.

Les facteurs responsables du départ de l'équipe: