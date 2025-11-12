 Aller au contenu
Québecor coupe 87 postes

Faute de caméramans, des journalistes de TVA deviendront vidéojournalistes

Entendu dans

La commission

le 12 novembre 2025 14:00

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Faute de caméramans, des journalistes de TVA deviendront vidéojournalistes
Le président de Québecor, Pierre Karl Péladeau / La Presse Canadienne / Christinne Muschi

87 employés de TVA, majoritairement en région ainsi qu'à Montréal, se retrouvent sans emploi après une décision de Québecor en ce sens.

Ce chiffre représente l'équivalent de deux caméramans sur trois dans les stations de TVA.

Plusieurs journalistes devront donc dorénavant filmer eux-mêmes leurs images.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez faire le tour de l'actualité, mercredi midi, à l'émission La commission.

Autres sujets abordés

  • 35 325 foyers sont toujours privés d'électricité après la bordée de neige qui est tombée entre lundi et mardi.
  • L'histoire de Rémi le chat français, condamné pour avoir empêché un voisin de «jouir de son jardin».

