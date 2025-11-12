Québecor coupe 87 postes

87 employés de TVA, majoritairement en région ainsi qu'à Montréal, se retrouvent sans emploi après une décision de Québecor en ce sens.

Ce chiffre représente l'équivalent de deux caméramans sur trois dans les stations de TVA.

Plusieurs journalistes devront donc dorénavant filmer eux-mêmes leurs images.

