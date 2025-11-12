Malgré le contexte économique

Depuis le début de l'année et malgré les menaces économiques, la bourse américaine ne cesse d'enregistrer des hausses significatives.

C'est le cas aussi à la mi-novembre alors que la fin prochaine de la paralysie budgétaire a fait bouger une nouvelle fois les indicateurs. L'indice S&P 500 a ainsi augmenté de 16% depuis 2024.

Mais cette hausse fragile est provoquée presque uniquement par des entreprises du milieu technologique et pourrait bien s'effondrer en cas de revirement du marché.

Écoutez la chroniqueuse économique Marie-Eve Fournier commenter les fluctuations de la bourse américaine, mercredi, à l'émission Lagacé le matin.

