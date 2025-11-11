Contrats fédéraux à venir

Il y aura une foule d'investissements militaires au Canada dans les prochaines années et le Québec vise 40% d'entre eux, ce qui pourrait représenter 30 milliards de dollars sur cinq ans.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
«Maintenant, la défense, c'est le nouveau vecteur économique du Québec. Avant, c'était la batterie, maintenant c'est la défense», dit-elle.
Les sujets discutés
- Quelles entreprises pourraient mettre la main à la pâte;
- François Legault mise sur les centres de données et l’intelligence artificielle, soutenus par Hydro-Québec;
- Le renforcement de la souveraineté numérique pourrait attirer des investissements de géants comme Amazon, Microsoft, Google et Meta.