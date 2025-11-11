 Aller au contenu
Politique internationale
Paralysie gouvernementale

Le combat au Sénat se transporte à la Chambre des représentants

par 98.5

0:00
7:06

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 11 novembre 2025 17:49

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Le combat au Sénat se transporte à la Chambre des représentants
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Il y a eu un accord pour mettre fin à la paralysie gouvernementale budgétaire aux États-Unis au niveau du Sénat. Le combat se transporte désormais à la Chambre des représentants. Et là, rien n'est encore joué.

Écoutez l'analyste de politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • La Chambre des représentants doit approuver l'accord au Sénat sans apporter de changements;
  • Certains démocrates pourraient être dans l'eau chaude;
  • Marjorie Taylor Greene, ultra MAGA il n'y a pas longtemps, a complètement changé de cap. Pourquoi?
  • Le Venezuela se prépare à une opération militaire des États-Unis.

«Le moral est résigné»: la vie à Kiev en plein Jour du Souvenir
Le Québec maintenant
«Le moral est résigné»: la vie à Kiev en plein Jour du Souvenir
La fausse solution de Donald Trump à la crise du logement
La commission
La fausse solution de Donald Trump à la crise du logement
Quels seront les représentants d'Équipe Canada en hockey?
Jeux olympiques de Milan
Quels seront les représentants d'Équipe Canada en hockey?
La Flacatoune est la meilleure bière au Canada
320 micro-brasseries au Québec
La Flacatoune est la meilleure bière au Canada
«La défense est le nouveau vecteur économique du Québec» -Michèle Boisvert
Contrats fédéraux à venir
«La défense est le nouveau vecteur économique du Québec» -Michèle Boisvert
Grands chantiers: le Québec veut sa part de l'enveloppe militaire
Les projets nationaux de Marc Carney
Grands chantiers: le Québec veut sa part de l'enveloppe militaire
François Legault perd la bataille contre les médecins dans l'opinion publique
Nouveau sondage
François Legault perd la bataille contre les médecins dans l'opinion publique
Avons-nous abdiqué devant les changements climatiques?
COP30
Avons-nous abdiqué devant les changements climatiques?
De Bad Bunny à un opéra électronique en 13 langues
Rosalía
De Bad Bunny à un opéra électronique en 13 langues
«On doit tous et toutes se questionner sur l'état de la vitalité démocratique»
Évitement de l'actualité et désinformation
«On doit tous et toutes se questionner sur l'état de la vitalité démocratique»
Grève à la STM: «Le gouvernement agit comme un pompier pyromane» -Ruba Ghazal
Transport et lois spéciales
Grève à la STM: «Le gouvernement agit comme un pompier pyromane» -Ruba Ghazal
Deux lanceurs risquent 60 ans de prison
Scandale de paris au baseball
Deux lanceurs risquent 60 ans de prison
«Le moral est résigné»: la vie à Kiev en plein Jour du Souvenir
Guerre de tranchées
«Le moral est résigné»: la vie à Kiev en plein Jour du Souvenir
UZEB: un documentaire sur un groupe légendaire
Musique
UZEB: un documentaire sur un groupe légendaire
Neige lourde et pannes massives: plus de 226 000 foyers sans électricité
Tempête hâtive | Conséquences
Neige lourde et pannes massives: plus de 226 000 foyers sans électricité
Treize points de plus au classement pour les Canadiens
Par rapport à la saison dernière
Treize points de plus au classement pour les Canadiens