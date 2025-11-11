Il y a eu un accord pour mettre fin à la paralysie gouvernementale budgétaire aux États-Unis au niveau du Sénat. Le combat se transporte désormais à la Chambre des représentants. Et là, rien n'est encore joué.
Écoutez l'analyste de politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- La Chambre des représentants doit approuver l'accord au Sénat sans apporter de changements;
- Certains démocrates pourraient être dans l'eau chaude;
- Marjorie Taylor Greene, ultra MAGA il n'y a pas longtemps, a complètement changé de cap. Pourquoi?
- Le Venezuela se prépare à une opération militaire des États-Unis.