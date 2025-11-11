 Aller au contenu
Politique provinciale
François Legault perd la bataille contre les médecins dans l'opinion publique

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 11 novembre 2025 17:28

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Un nouveau sondage révèle l'échec du gouvernement Legault à rallier l'opinion publique sur la réforme de la santé du ministre Christian Dubé. 

Le sondage Léger-Québécor révèle que 47% des répondants sont en désaccord avec la réforme de l'accès.

Écoutez Nathalie Normandeau commenter ce nouveau sondage, au micro de Philippe Cantin.

«Le gouvernement a perdu sa bataille de l'opinion publique. La guerre de communication qu'il a engagée, il l'a perdue malgré le fait qu'il a dépensé énormément d'argent pour y arriver.» 

Nathalie Normandeau

Autre sujet abordé

  • Le manque de flexibilité de Québec solidaire dans le conflit de travail à la STM.

