Un nouveau sondage révèle l'échec du gouvernement Legault à rallier l'opinion publique sur la réforme de la santé du ministre Christian Dubé.

Le sondage Léger-Québécor révèle que 47% des répondants sont en désaccord avec la réforme de l'accès.

