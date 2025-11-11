Un nouveau sondage révèle l'échec du gouvernement Legault à rallier l'opinion publique sur la réforme de la santé du ministre Christian Dubé.
Le sondage Léger-Québécor révèle que 47% des répondants sont en désaccord avec la réforme de l'accès.
Écoutez Nathalie Normandeau commenter ce nouveau sondage, au micro de Philippe Cantin.
«Le gouvernement a perdu sa bataille de l'opinion publique. La guerre de communication qu'il a engagée, il l'a perdue malgré le fait qu'il a dépensé énormément d'argent pour y arriver.»
Autre sujet abordé
- Le manque de flexibilité de Québec solidaire dans le conflit de travail à la STM.