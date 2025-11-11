Évitement de l'actualité et désinformation

Selon le Centre d’étude sur les médias, la science politique et les politiques publiques à l’Université Harvard, pas moins de 41 % des Canadiens sont épuisés par l'information.

Ce phénomène, combiné à la diminution de la couverture médiatique (surtout municipale), conduit à un déclin de la participation électorale et à une population réfugiée dans l'«univers de la non-information» où la désinformation s'installe.

Cela préoccupe la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, qui signe une lettre ouverte à ce sujet dans La Presse et qui vient en parler avec l'animateur Philippe Cantin.

Cette dernière estime que l’évitement de l’actualité (36 % de la population) au Québec, exacerbé par la loi C-18 qui limite l’accès aux médias canadiens sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram, cause problème.

Elle note la baisse du taux de participation aux élections municipales, particulièrement à Longueuil et à Laval, et elle appelle le gouvernement fédéral à réévaluer les moyens de soutenir l’information fiable pour préserver la vitalité démocratique.