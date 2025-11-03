 Aller au contenu
Baseball
Une défaite crève-coeur

Quelle suite pour les Blue Jays? «Beaucoup de questions sans réponses»

le 3 novembre 2025 05:52

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Quelle suite pour les Blue Jays? «Beaucoup de questions sans réponses»
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

La douleur est toujours vive dans la Ville Reine suivant la défaite des Blue Jays face aux Dodgers lors du septième et ultime match de la Série mondiale.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque décortiquer la défaite des Jays et discuter de l'avenir du club à Lagacé le matin, lundi.

Le visage des Jays pourrait changer considérablement dans les prochains mois avec l'incertitude liée à la situation contractuelle de joueurs comme Bo Bichette ou encore Max Scherzer ou encore Shane Bieber.

Autres sujets abordés

  • Félix Auger-Aliassime perd la finale du Masters de Paris contre Jannik Sinner;
  • Victoria Mokoko remporte son deuxième titre à Hong Kong; 
  • Le quart des Commanders, Jayden Daniels, subit une autre grave blessure.

