Une défaite crève-coeur

La douleur est toujours vive dans la Ville Reine suivant la défaite des Blue Jays face aux Dodgers lors du septième et ultime match de la Série mondiale.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque décortiquer la défaite des Jays et discuter de l'avenir du club à Lagacé le matin, lundi.

Le visage des Jays pourrait changer considérablement dans les prochains mois avec l'incertitude liée à la situation contractuelle de joueurs comme Bo Bichette ou encore Max Scherzer ou encore Shane Bieber.

Autres sujets abordés