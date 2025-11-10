Victoire des Alouettes et week-end de la NFL. L'analyste Bruno Heppell commente sur tous les fronts en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- La surprise: un match défensif entre les Alouettes et les Tiger-Cats;
- Davis Alexander sera le partant à la finale de la coupe Grey, mais en quel état?
- José Maltos Diaz, le héros chez les Alouettes;
- NFL: les Patriots de la Nouvelle-Angleterre sont de retour en force,
- Les Bills de Buffalo ont-ils raté leur fenêtre?
- À ce stade de la saison, Mike Vrabel est l'entraîneur par excellence de l'année dans la NFL.