Football
NFL

«Mike Vrabel est l'entraîneur-chef par excellence jusqu'ici» -Bruno Heppell

par 98.5 Sports

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 10 novembre 2025 19:58

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Mike Vrabel est l'entraîneur-chef par excellence jusqu'ici» -Bruno Heppell
L'entraîneur-chef des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Mike Vrabel. / AP/Jason Behnken

Victoire des Alouettes et week-end de la NFL. L'analyste Bruno Heppell commente sur tous les fronts en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • La surprise: un match défensif entre les Alouettes et les Tiger-Cats;
  • Davis Alexander sera le partant à la finale de la coupe Grey, mais en quel état?
  • José Maltos Diaz, le héros chez les Alouettes;
  • NFL: les Patriots de la Nouvelle-Angleterre sont de retour en force,
  • Les Bills de Buffalo ont-ils raté leur fenêtre?
  • À ce stade de la saison, Mike Vrabel est l'entraîneur par excellence de l'année dans la NFL.

