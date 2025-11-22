Victoire 30-16 sur les Huskies de la Saskatchewan

Les Carabins de l'Université de Montréal ont remporté la Coupe Vanier en battant les Huskies de la Saskatchewan par la marque de 30-16 au Mosaic Stadium de Régina, samedi après-midi.

C'est le troisième titre canadien de football universitaire pour l'équipe de Marco Iadeluca, marquant la quatrième victoire consécutive d'une équipe québécoise à la Coupe Vanier.

Performance impériale de Pepe Gonzalez

Le quart-arrière Pepe Gonzalez, élu joueur par excellence, a été dominant, complétant 26 de ses 32 passes (un taux de réussite de 81,25 %) pour 313 verges et lançant trois touchés, jouant un rôle déterminant dans les moments cruciaux du match.

Sa performance en finale a couronné une saison où il a déjà été élu recrue de l'année au pays, devenant le premier quart-arrière recrue de la Conférence québécoise à mener son équipe à la Coupe Vanier.

L'unité défensive a également brillé avec deux interceptions.