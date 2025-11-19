Les Carabins à la coupe Vanier

Les Carabins de l’Université de Montréal ont remporté la coupe Uteck, samedi dernier, à Halifax, contre les Huskies de Saint Mary, obtenant ainsi leur billet pour la coupe Vanier, en fin de semaine, à Régina.

Écoutez l'entraîneur-chef des Carabins, Marco Iadeluca, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés