Les Carabins à la coupe Vanier

Les Carabins de l’Université de Montréal ont remporté la coupe Uteck, samedi dernier, à Halifax, contre les Huskies de Saint Mary, obtenant ainsi leur billet pour la coupe Vanier, en fin de semaine, à Régina.
Écoutez l'entraîneur-chef des Carabins, Marco Iadeluca, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les Carabins se préparent au match contre les Huskies de l’Université de la Saskatchewan;
- Iadeluca évoque l’année de transition après le départ du quart Jonathan Sénécal;
- L'intégration du jeune quart-arrière «Pépé» Gonzalez;
- L’importance de l’expérience acquise lors de la victoire à la coupe Vanier en 2023;
- La résilience des étudiants-athlètes dans un contexte compétitif universitaire québécois.