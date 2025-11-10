 Aller au contenu
Politique internationale
Résolution de la paralysie gouvernementale

Est-ce que l'Obamacare serait en péril?

par 98.5

le 10 novembre 2025 17:55

Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Les discussions de coulisses se poursuivent à Washington dans la foulée des tentatives de résoudre la paralysie gouvernementale.

Écoutez l'analyste politique Valérie Beaudoin discuter de ce sujet et de plusieurs autres touchant la politique américaine au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Des sénateurs démocrates ont voté avec des républicains: est-ce que les démocrates vont en pâtir?
  • Le Obamacare ne serait pas protégé dans ce nouvel accord;
  • Le leadership de Chuck Schumer est remis en question;
  • On discute des pardons présidentiels... préventifs de Donald Trump, dont celui de l'ancien maire de Rudy Giuliani;
  • La Cour suprême refuse d’entendre l’affaire Kim Davies sur le mariage gai, maintenant le statu quo légal depuis 2015.

