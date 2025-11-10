Le premier ministre François Legault a présenté, lundi, sa stratégie économique intitulée «Le pouvoir québécois». Ce plan se veut une réponse à l’incertitude économique, notamment causée par les politiques tarifaires de Donald Trump.

Pour cela, le gouvernement souhaite s’appuyer davantage sur Hydro-Québec ainsi que sur les entreprises québécoises pour produire de la richesse.

Le plan, qui prévoit des mesures à moyen et à long terme, arrive-t-il trop tard, alors que de nouvelles élections sont prévues dans moins d’un an et que les sondages de la CAQ ne sont pas favorables?

Écoutez Christine Fréchette, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, présenter la nouvelle vision économique du gouvernement Legault, lundi, au micro de Philippe Cantin.

La ministre insiste particulièrement sur les investissements qui seront faits dans le domaine de la défense.