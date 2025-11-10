 Aller au contenu
Politique provinciale
«Le pouvoir québécois»

Plan de relance de la CAQ : trop tard pour une nouvelle stratégie économique?

par 98.5

0:00
8:37

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 10 novembre 2025 15:54

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Plan de relance de la CAQ : trop tard pour une nouvelle stratégie économique?
Christine Fréchette, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie. / Jacques Boissinot/La Presse Canadienne

Le premier ministre François Legault a présenté, lundi, sa stratégie économique intitulée «Le pouvoir québécois». Ce plan se veut une réponse à l’incertitude économique, notamment causée par les politiques tarifaires de Donald Trump.

Pour cela, le gouvernement souhaite s’appuyer davantage sur Hydro-Québec ainsi que sur les entreprises québécoises pour produire de la richesse.

Le plan, qui prévoit des mesures à moyen et à long terme, arrive-t-il trop tard, alors que de nouvelles élections sont prévues dans moins d’un an et que les sondages de la CAQ ne sont pas favorables?

Écoutez Christine Fréchette, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, présenter la nouvelle vision économique du gouvernement Legault, lundi, au micro de Philippe Cantin.

La ministre insiste particulièrement sur les investissements qui seront faits dans le domaine de la défense.

«Tout ça mis ensemble, le bassin de talents qu’on a, la capacité maintenant qu’on a à soutenir ces entreprises-là avec du soutien financier […] la politique du fédéral pour faire en sorte que le Canada contribue de manière beaucoup plus importante au budget de l’OTAN et aussi nos liens historiques avec l’Europe, qui est en train de mettre en place un programme où on va tenter de se positionner… Tout ça, c’est un mélange vraiment avec beaucoup de potentiel.»

Christine Fréchette

