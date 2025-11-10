La fin de semaine a été marquée par des conditions routières difficiles et une série d'incidents.

Le cocktail de neige, de pluie verglaçante et de verglas, notamment dimanche après-midi, a rendu la circulation particulièrement dangereuse.

Le secteur le plus touché a été l’autoroute 19, à la hauteur du pont Papineau-Leblanc, où un carambolage impliquant une vingtaine de voitures a nécessité l’intervention des services d’urgence.

Écoutez Bénédicte Lebel faire le point sur les accidents survenus durant les dernières heures, au micro de Patrick Lagacé.

