La fin de semaine a été marquée par des conditions routières difficiles et une série d'incidents.
Le cocktail de neige, de pluie verglaçante et de verglas, notamment dimanche après-midi, a rendu la circulation particulièrement dangereuse.
Le secteur le plus touché a été l’autoroute 19, à la hauteur du pont Papineau-Leblanc, où un carambolage impliquant une vingtaine de voitures a nécessité l’intervention des services d’urgence.
Autres sujets abordés
- À Mascouche, une maison a été la cible de plusieurs coups de feu;
- Sur le Plateau Mont-Royal, un homme de 44 ans a été poignardé dans un appartement.