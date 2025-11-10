 Aller au contenu
Justice et faits divers
Accidents

La première neige provoque un carambolage sur l'autoroute 19

par 98.5

Lagacé le matin

le 10 novembre 2025 05:57

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
La première neige provoque un carambolage sur l'autoroute 19
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

La fin de semaine a été marquée par des conditions routières difficiles et une série d'incidents.

Le cocktail de neige, de pluie verglaçante et de verglas, notamment dimanche après-midi, a rendu la circulation particulièrement dangereuse.

Le secteur le plus touché a été l’autoroute 19, à la hauteur du pont Papineau-Leblanc, où un carambolage impliquant une vingtaine de voitures a nécessité l’intervention des services d’urgence. 

Écoutez Bénédicte Lebel faire le point sur les accidents survenus durant les dernières heures, au micro de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés

  • À Mascouche, une maison a été la cible de plusieurs coups de feu;
  • Sur le Plateau Mont-Royal, un homme de 44 ans a été poignardé dans un appartement.

