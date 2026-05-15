Bonheur et hockey

Les succès du Canadien de Montréal et de la Victoire de Montréal génèrent une vague de contenus viraux sur les réseaux sociaux.

Frédéric Labelle souligne la célébration survoltée de P.K. Subban, toujours fidèle au Tricolore, ainsi qu'un échange de regards complice entre Ivan Demidov et Martin St-Louis qui a captivé les partisans.

Les marques et institutions participent aussi à la fête: Maxi propose une recette humoristique pour «briser la malédiction» contre Buffalo, tandis que la SQ s'est amusée à narguer la police ontarienne pour célébrer la Victoire de Montréal.

Écoutez la chronique sur les réseaux sociaux de Frédéric Labelle, vendredi à Lagacé le matin.