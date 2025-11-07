Santé | Guerre de l'image

Dimanche, les médecins des différentes fédérations se réuniront au Centre Bell, afin de mettre à nouveau de la pression sur le gouvernement.

Est-ce une bonne idée pour leur image ?

Écoutez Louis Aucoin, président et stratège principal, spécialiste de l’image chez Aucoin Stratégie et Communication, donner son avis à ce sujet.