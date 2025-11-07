 Aller au contenu
Société
Santé | Guerre de l'image

Rassemblement des médecins au Centre Bell: une «arme à double tranchant»?

par 98.5

0:00
9:38

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 7 novembre 2025 17:23

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Rassemblement des médecins au Centre Bell: une «arme à double tranchant»?
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Dimanche, les médecins des différentes fédérations se réuniront au Centre Bell, afin de mettre à nouveau de la pression sur le gouvernement.

Est-ce une bonne idée pour leur image ?

Écoutez Louis Aucoin, président et stratège principal, spécialiste de l’image chez Aucoin Stratégie et Communication, donner son avis à ce sujet. 

«Il va falloir s'asseoir puis dire: "Est-ce qu'on fait des états généraux?" Ça, ça serait une bonne idée. J'aimerais entendre le premier ministre dire: "Je tends la main à la population et je tends la main aux médecins et aux autres professionnels du réseau de la santé".»

Louis Aucoin

Vous aimerez aussi

La santé mentale des gardiens des Canadiens à l'épreuve
Le Québec maintenant
La santé mentale des gardiens des Canadiens à l'épreuve
0:00
10:50
«Ça revient moins cher que le prix en épicerie sans le médicament»
La commission
«Ça revient moins cher que le prix en épicerie sans le médicament»
0:00
2:49

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Larmes, huées et «numéro un»: la guerre des gardiens divise!
Rattrapage
CH | Émotion et ébullition
Larmes, huées et «numéro un»: la guerre des gardiens divise!
Rafael Nadal: le mystère des 14 championnats sur terre battue
Rattrapage
Tennis | Légende de Roland-Garros
Rafael Nadal: le mystère des 14 championnats sur terre battue
Du podium olympique... à l'adrénaline du «freeride»
Rattrapage
Sport extrême
Du podium olympique... à l'adrénaline du «freeride»
«Ça va ressembler à un premier tapis blanc à Montréal» -Gilles Brien
Rattrapage
5 à 10 centimètres annoncé pour dimanche
«Ça va ressembler à un premier tapis blanc à Montréal» -Gilles Brien
«Il y a quatre Montréalais qui s'enlèvent la vie chaque semaine» -Sylvie Boivin
Rattrapage
Sensibilisation au suicide
«Il y a quatre Montréalais qui s'enlèvent la vie chaque semaine» -Sylvie Boivin
Grammy Awards: Kendrick Lamar en lice pour 9 prix
Rattrapage
Nominations
Grammy Awards: Kendrick Lamar en lice pour 9 prix
Analyse cinématographique du «chef-d'oeuvre»: «Bonne fête Kevin!»
Rattrapage
Biz, libéré sur parole
Analyse cinématographique du «chef-d'oeuvre»: «Bonne fête Kevin!»
La santé mentale des gardiens des Canadiens à l'épreuve
Rattrapage
Larmes et huées
La santé mentale des gardiens des Canadiens à l'épreuve
Jakub Dobes: «Je ne suis pas inquiet qu'on va l'encadrer»
Rattrapage
Défaite crève-coeur
Jakub Dobes: «Je ne suis pas inquiet qu'on va l'encadrer»
Des carottes chinoises dans nos épiceries, en plein mois d'octobre?
Rattrapage
Difficultés des maraîchers de chez nous
Des carottes chinoises dans nos épiceries, en plein mois d'octobre?
2e volet de Wicked dès le 21 novembre
Rattrapage
Chronique culturelle
2e volet de Wicked dès le 21 novembre
Loi 2 : Vincent Marissal demande la démission de Christian Dubé
Rattrapage
Négociations avec les médecins
Loi 2 : Vincent Marissal demande la démission de Christian Dubé
Quelles sont les meilleures aubaines en épicerie?
Rattrapage
Épicerie
Quelles sont les meilleures aubaines en épicerie?
Le conservateur Matt Jeneroux quitte la Chambre des communes
Rattrapage
Deuxième démission cette semaine
Le conservateur Matt Jeneroux quitte la Chambre des communes