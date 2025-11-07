Santé | Guerre de l'image

Dimanche, les médecins des différentes fédérations se réuniront au Centre Bell, afin de mettre à nouveau de la pression sur le gouvernement.
Est-ce une bonne idée pour leur image ?
Écoutez Louis Aucoin, président et stratège principal, spécialiste de l’image chez Aucoin Stratégie et Communication, donner son avis à ce sujet.
«Il va falloir s'asseoir puis dire: "Est-ce qu'on fait des états généraux?" Ça, ça serait une bonne idée. J'aimerais entendre le premier ministre dire: "Je tends la main à la population et je tends la main aux médecins et aux autres professionnels du réseau de la santé".»