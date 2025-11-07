Biz, libéré sur parole

La vidéo virale Un mot pour Kevin, qui cumule 2,2 millions de vues sur Youtube, fait partie de la culture web du Québec depuis maintenant 17 ans.

Pourtant anodine, cette vidéo a attiré l'attention de Jean-Michel Berthiaume, docteur en sémiologie et spécialiste de la culture populaire à l'UQAM.

Écoutez Biz proposer son analyse cinématographique de ce qu'il qualifie de «chef d'oeuvre» au micro de Philippe Cantin.