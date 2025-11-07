 Aller au contenu
Société
Biz, libéré sur parole

Analyse cinématographique du «chef-d'oeuvre»: «Bonne fête Kevin!»

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 7 novembre 2025 16:35

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Sébastien Fréchette (Biz)
Sébastien Fréchette (Biz)
Biz, libéré sur parole / Cogeco Média

La vidéo virale Un mot pour Kevin, qui cumule 2,2 millions de vues sur Youtube, fait partie de la culture web du Québec depuis maintenant 17 ans.

Pourtant anodine, cette vidéo a attiré l'attention de Jean-Michel Berthiaume, docteur en sémiologie et spécialiste de la culture populaire à l'UQAM.

Écoutez Biz proposer son analyse cinématographique de ce qu'il qualifie de «chef d'oeuvre» au micro de Philippe Cantin.

«Un Citizen Kane de la culture québécoise. C'est pas moi qui le dis, c'est un doctorant. En ce qui me concerne, tout le génie de ce court métrage tient justement à son absence d'intention artistique. "Un mot pour Kevin" est un film au deuxième degré, comme on dirait d'un meurtre, qu'il est au deuxième degré, c'est-à-dire sans préméditation. C'est pourquoi on peut parler d'une œuvre d'art accidentelle ou même de chef-d'œuvre inopiné.»

Biz

