Livre bleu du Parti québécois

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, et deux de ses députés, ont rendu public jeudi un premier pan du Livre bleu portant sur un Québec indépendant dans le monde.
Le chef du PQ souhaite, avant même que le Québec accède à son indépendance, que la province ouvre des bureaux dans deux fois plus de pays que présentement. Il estime également que si le Québec obtient son indépendance, le pays serait reconnu par la communauté internationale.
Les chapitres du livre bleu seront présentés séparément, à intervalle régulier, jusqu'au début de l'année 2026.
Écoutez Pascal Paradis, député péquiste de Jean-Talon, aborder le sujet, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«L'idée, c'est de satisfaire notre promesse de présenter aux Québécois et aux Québécoises la vision du PQ d'un Québec indépendant. Ce qu'on voit sur le terrain, c'est un mouvement très fort, notamment de la jeunesse québécoise, en faveur de l'indépendance du Québec. Il y a une volonté d'écouter ce que le PQ a à dire sur cette question. Ce livre bleu permet d'expliquer tout l'aspect positif, de ce que le Québec peut devenir, comment ça va le propulser sur la scène internationale.»