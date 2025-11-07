Livre bleu du Parti québécois

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, et deux de ses députés, ont rendu public jeudi un premier pan du Livre bleu portant sur un Québec indépendant dans le monde.

Le chef du PQ souhaite, avant même que le Québec accède à son indépendance, que la province ouvre des bureaux dans deux fois plus de pays que présentement. Il estime également que si le Québec obtient son indépendance, le pays serait reconnu par la communauté internationale.

Les chapitres du livre bleu seront présentés séparément, à intervalle régulier, jusqu'au début de l'année 2026.

