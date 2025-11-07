 Aller au contenu
Politique provinciale
Livre bleu du Parti québécois

«Ça permet d'expliquer tout le positif de ce que le Québec peut devenir»

par 98.5

0:00
22:58

Entendu dans

La commission

le 7 novembre 2025 13:42

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Ça permet d'expliquer tout le positif de ce que le Québec peut devenir»
Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, et deux de ses députés, ont rendu public jeudi un pan du Livre bleu portant sur un Québec indépendant dans le monde. / Jacques Boissinot / La Presse canadienne

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, et deux de ses députés, ont rendu public jeudi un premier pan du Livre bleu portant sur un Québec indépendant dans le monde. 

Le chef du PQ souhaite, avant même que le Québec accède à son indépendance, que la province ouvre des bureaux dans deux fois plus de pays que présentement. Il estime également que si le Québec obtient son indépendance, le pays serait reconnu par la communauté internationale.

Les chapitres du livre bleu seront présentés séparément, à intervalle régulier, jusqu'au début de l'année 2026. 

Écoutez Pascal Paradis, député péquiste de Jean-Talon, aborder le sujet, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«L'idée, c'est de satisfaire notre promesse de présenter aux Québécois et aux Québécoises la vision du PQ d'un Québec indépendant. Ce qu'on voit sur le terrain, c'est un mouvement très fort, notamment de la jeunesse québécoise, en faveur de l'indépendance du Québec. Il y a une volonté d'écouter ce que le PQ a à dire sur cette question. Ce livre bleu permet d'expliquer tout l'aspect positif, de ce que le Québec peut devenir, comment ça va le propulser sur la scène internationale.»

Pascal Paradis

Vous aimerez aussi

Immigration au Québec: «Ce n'est pas normal qu'on subisse ce poids-là»
La commission
Immigration au Québec: «Ce n'est pas normal qu'on subisse ce poids-là»
0:00
14:42
Les maraîchers québécois dénoncent les grandes épiceries
La commission
Les maraîchers québécois dénoncent les grandes épiceries
0:00
13:02

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
«Ça revient moins cher que le prix en épicerie sans le médicament»
Rattrapage
La bonne nouvelle du jour
«Ça revient moins cher que le prix en épicerie sans le médicament»
Ford mettrait fin à la production du F-150 Lightning
Rattrapage
Flop commercial
Ford mettrait fin à la production du F-150 Lightning
«Ce qu'on veut, c'est un tarif unique pour tous les parents»
Rattrapage
Forcés de se tourner vers les garderies privées
«Ce qu'on veut, c'est un tarif unique pour tous les parents»
Les maraîchers québécois dénoncent les grandes épiceries
Rattrapage
Grogne chez les producteurs de légumes
Les maraîchers québécois dénoncent les grandes épiceries
Elon Musk deviendra le premier billionnaire de la planète
Rattrapage
Nouvelles en rafales
Elon Musk deviendra le premier billionnaire de la planète
Loi 2: L'accès aux vasectomies pourrait être compromis
Rattrapage
Selon trois médecins
Loi 2: L'accès aux vasectomies pourrait être compromis
Plein d'essence : vers une application pour trouver les plus bas prix
Rattrapage
Régie de l'énergie
Plein d'essence : vers une application pour trouver les plus bas prix
«Le but, c'est de démontrer qu'on est présent et de sauver les enfants»
Rattrapage
Frappe d'envergure pour traquer des pédophiles
«Le but, c'est de démontrer qu'on est présent et de sauver les enfants»
«Si on ne fait rien, on va avoir de gros problèmes»
Rattrapage
Médias et articles créés par l'IA
«Si on ne fait rien, on va avoir de gros problèmes»
«L'idée, c'est de mettre l'usager à l'abri des perturbations» -Éric Duhaime
Rattrapage
Projet de loi 192
«L'idée, c'est de mettre l'usager à l'abri des perturbations» -Éric Duhaime
Une formation maintenant obligatoire pour conduire des véhicules lourds
Rattrapage
Confirmé par le ministère des Transports
Une formation maintenant obligatoire pour conduire des véhicules lourds
La STM et les chauffeurs : «Les négociations progressent»
Rattrapage
Grèves
La STM et les chauffeurs : «Les négociations progressent»
La FMSQ et Québec s'entendent sur l'article le plus litigieux de la loi 2
Rattrapage
Les bonnes nouvelles du jour
La FMSQ et Québec s'entendent sur l'article le plus litigieux de la loi 2
Une première neige dans certains secteurs du Québec jeudi?
Rattrapage
Météo
Une première neige dans certains secteurs du Québec jeudi?