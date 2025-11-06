 Aller au contenu
Décision de la Cour suprême sur les tarifs

«Les marchés boursiers détestent l'incertitude» -Michèle Boisvert

par 98.5

0:00
6:13

le 6 novembre 2025 17:59

Les marchés boursiers étaient à la baisse, jeudi, en raison de l’incertitude liée aux auditions à la Cour suprême des États-Unis concernant la légalité des tarifs imposés par Donald Trump.

Écoutez la chroniqueuse Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Les tarifs ont généré jusqu'ici environ 195 milliards $. La décision finale de la Cour suprême pourrait prendre des mois.

Les juges, dont le juge en chef John Roberts, questionnent la prérogative du Congrès et l’utilisation des tarifs, ce qui a fait chuter la probabilité de victoire de Trump à ce sujet à 28 %

Par ailleurs, les États-Unis signent une trêve avec la Chine et investissent 1,4 milliard de dollars dans deux startups pour sécuriser l’approvisionnement en terres rares.

