Décision de la Cour suprême sur les tarifs

Les marchés boursiers étaient à la baisse, jeudi, en raison de l’incertitude liée aux auditions à la Cour suprême des États-Unis concernant la légalité des tarifs imposés par Donald Trump.

Écoutez la chroniqueuse Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Les tarifs ont généré jusqu'ici environ 195 milliards $. La décision finale de la Cour suprême pourrait prendre des mois.

Les juges, dont le juge en chef John Roberts, questionnent la prérogative du Congrès et l’utilisation des tarifs, ce qui a fait chuter la probabilité de victoire de Trump à ce sujet à 28 %

Par ailleurs, les États-Unis signent une trêve avec la Chine et investissent 1,4 milliard de dollars dans deux startups pour sécuriser l’approvisionnement en terres rares.