Politique internationale
Politique américaine

Nancy Pelosi annonce qu'elle va prendre sa retraite

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 6 novembre 2025 17:49

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Nancy Pelosi annonce qu'elle va prendre sa retraite
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Une figure monumentale de la politique américaine a annoncé qu'elle en est à son dernier tour de piste: Nancy Pelosi.

Écoutez l'analyste politique Valérie Beaudoin brosser le portrait de celle qui fut la seule femme à occuper le poste présidente de la Chambre des représentants.

Les sujets discutés

  • Nancy Pelosi a commencé sa carrière à l'aĝe de 47 ans;
  • On survole la carrière de la politicienne;
  • Donald Trump n'a pas salué ce départ avec classe;
  • Les conséquences de la paralysie gouvernementale, notamment l'aide alimentaire;
  • Une poursuite surréaliste au civil.

