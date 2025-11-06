Une figure monumentale de la politique américaine a annoncé qu'elle en est à son dernier tour de piste: Nancy Pelosi.
Écoutez l'analyste politique Valérie Beaudoin brosser le portrait de celle qui fut la seule femme à occuper le poste présidente de la Chambre des représentants.
Les sujets discutés
- Nancy Pelosi a commencé sa carrière à l'aĝe de 47 ans;
- On survole la carrière de la politicienne;
- Donald Trump n'a pas salué ce départ avec classe;
- Les conséquences de la paralysie gouvernementale, notamment l'aide alimentaire;
- Une poursuite surréaliste au civil.