C'est le moment du résumé hebdomadaire de l'actualité politique à coup de métaphores sportives de Nathalie Normandeau.
Une inconduite de partie: je l'attribue à Isabelle Poulet. Cette députée qui se fait montrer la sortie par le premier ministre François Legault. Elle siégera dorénavant comme députée indépendante. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après son départ, puis après avoir appris qu'elle a flirté avec les libéraux, Paul St-Pierre Plamondon a confirmé que des députés caquistes aussi ont fait des démarches au Parti québécois. Alors, clairement, il y a des députés caquistes qui se magasinent un parti.»