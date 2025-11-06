 Aller au contenu
Politique
Actualité politique à coup de métaphores sportives

«Clairement, il y a des députés caquistes qui se magasinent un parti»

par 98.5

0:00
12:39

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 6 novembre 2025 17:29

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Clairement, il y a des députés caquistes qui se magasinent un parti»
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

C'est le moment du résumé hebdomadaire de l'actualité politique à coup de métaphores sportives de Nathalie Normandeau. 

Écoutez l'animatrice et chroniqueuse discuter des politiciens qui figurent dans son résumé de la semaine, jeudi, au micro de Philippe Cantin. 

Une inconduite de partie: je l'attribue à Isabelle Poulet. Cette députée qui se fait montrer la sortie par le premier ministre François Legault. Elle siégera dorénavant comme députée indépendante. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après son départ, puis après avoir appris qu'elle a flirté avec les libéraux, Paul St-Pierre Plamondon a confirmé que des députés caquistes aussi ont fait des démarches au Parti québécois. Alors, clairement, il y a des députés caquistes qui se magasinent un parti.»

Nathalie Normandeau

Vous aimerez aussi

Grève à la STM : la mairesse exige une entente d'ici 10 jours
Le Québec maintenant
Grève à la STM : la mairesse exige une entente d'ici 10 jours
0:00
13:03
«La fonction publique est contente de nous voir aller dans cette direction»
Lagacé le matin
«La fonction publique est contente de nous voir aller dans cette direction»
0:00
13:12

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Quelles sont les meilleures destinations voyage pour 2026?
Rattrapage
Évasion
Quelles sont les meilleures destinations voyage pour 2026?
Juliette Binoche: son lien avec Montréal et ses décisions artistiques
Rattrapage
Cinémania
Juliette Binoche: son lien avec Montréal et ses décisions artistiques
Le Conseil canadien du commerce de détail demande au gouvernement d'agir
Rattrapage
Temu et Shein
Le Conseil canadien du commerce de détail demande au gouvernement d'agir
45 000 immigrants: «On est déçus qu'il n'écoute pas les entreprises»
Rattrapage
Nouvelle cible annuelle du gouvernement
45 000 immigrants: «On est déçus qu'il n'écoute pas les entreprises»
Match contre les Devils: Jakub Dobeš dans le filet des Canadiens
Rattrapage
Actualité sportive
Match contre les Devils: Jakub Dobeš dans le filet des Canadiens
«Notre taux de condamnation est à 80 % -Vincent Richer
Rattrapage
575 dénonciations à l'UPAC en 2024-2025
«Notre taux de condamnation est à 80 % -Vincent Richer
«Mon rêve est plus petit que la vie que je mène» -Monia Chokri
Rattrapage
«Des preuves d'amour»
«Mon rêve est plus petit que la vie que je mène» -Monia Chokri
Grève à la STM: «On est des victimes, on aimerait que le règlement se fasse»
Rattrapage
Impacts sur les commerces
Grève à la STM: «On est des victimes, on aimerait que le règlement se fasse»
Vote de confiance: le gouvernement Carney pourrait-il tomber?
Rattrapage
Budget fédéral
Vote de confiance: le gouvernement Carney pourrait-il tomber?
Le spectacle Demidov se poursuit
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le spectacle Demidov se poursuit
«J'avais autant de colère que la colère des Canadiens» -Pascale St-Onge
Rattrapage
La fosse aux lions, de Rick Westhead
«J'avais autant de colère que la colère des Canadiens» -Pascale St-Onge
«C'est vraiment dans l'appareil gouvernemental qu'on coupe» -Michèle Boisvert
Rattrapage
Budget fédéral
«C'est vraiment dans l'appareil gouvernemental qu'on coupe» -Michèle Boisvert
«Un affront direct à Donald Trump» -Valérie Beaudoin
Rattrapage
Le nouveau maire de New York fustige le président
«Un affront direct à Donald Trump» -Valérie Beaudoin
Les conservateurs font tout pour retenir leurs députés
Rattrapage
Exode chez les libéraux?
Les conservateurs font tout pour retenir leurs députés