Le Conseil canadien du commerce de détail dénonce la «concurrence déloyale» des plateformes chinoises qui ignorent les lois québécoises.

La popularité explosive des plateformes d'achat en ligne chinoises comme Temu et Shein inquiète sérieusement les commerçants québécois et canadiens, entraînant une chute des ventes pour les entreprises locales.

Écoutez Michel Rochette, président du Conseil canadien du commerce de détail pour le Québec, dénoncer la concurrence déloyale de ces compagnies chinoises, au micro de Philippe Cantin.