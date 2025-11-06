Les bonnes nouvelles du jour

Malgré la confrontation qui règne entre le gouvernement et la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), une lueur d'espoir est apparue en Cour supérieure.
Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez présenter les bonnes nouvelles de la journée, à La commission, jeudi.
Autres sujets abordés
- De la neige en fin de semaine;
L'actrice française Juliette Binoche est en ville pour un festival de cinéma et a exprimé son affection pour Montréal;
Deux femmes démocrates ayant des parcours remarquables (ancienne agente de la CIA et ancienne pilote) ont été élues gouverneures en Virginie et au New Jersey.