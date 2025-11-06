Fusion entre Transplant Québec et Héma-Québec

La décision du gouvernement de fusionner une dizaine d'organismes, dont Transplant Québec et Héma-Québec, suscite l'inquiétude.

La grande patronne de Transplant Québec, Martine Bouchard, a tiré la sonnette d'alarme jeudi matin, affirmant que la possible dissolution de son organisation et le départ de son expertise compromettraient le service et mettraient des vies en danger.

Écoutez le Dr Marc Germain, vice-président aux affaires médicales chez Héma-Québec, répondre aux inquiétudes susciter par la fusion.

Le Dr Marc Germain se montre rassurant et insiste sur un point crucial: il n'a jamais été question de limoger ou de remplacer l'expertise de Transplant Québec.