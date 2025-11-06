 Aller au contenu
Société
Fusion entre Transplant Québec et Héma-Québec

«On est tout à fait conscient que cette expertise est irremplaçable»

par 98.5

0:00
8:59

Entendu dans

La commission

le 6 novembre 2025 12:52

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«On est tout à fait conscient que cette expertise est irremplaçable»
La décision du gouvernement de fusionner une dizaine d'organismes, dont Transplant Québec et Héma-Québec, suscite l'inquiétude. / Adobe Stock

La décision du gouvernement de fusionner une dizaine d'organismes, dont Transplant Québec et Héma-Québec, suscite l'inquiétude.

La grande patronne de Transplant Québec, Martine Bouchard, a tiré la sonnette d'alarme jeudi matin, affirmant que la possible dissolution de son organisation et le départ de son expertise compromettraient le service et mettraient des vies en danger.

Écoutez le Dr Marc Germain, vice-président aux affaires médicales chez Héma-Québec, répondre aux inquiétudes susciter par la fusion.

Le Dr Marc Germain se montre rassurant et insiste sur un point crucial: il n'a jamais été question de limoger ou de remplacer l'expertise de Transplant Québec.

«Il n'a jamais été question de limoger et de remplacer l'expertise qui existe déjà à Transplant Québec. On est tout à fait conscient que cette expertise-là, elle est irremplaçable.»

Dr Marc Germain

Vous aimerez aussi

Grève de la STM: des impacts dramatiques pour les commerçants aussi
Lagacé le matin
Grève de la STM: des impacts dramatiques pour les commerçants aussi
0:00
5:27
«Ce qui nous inquiète, c'est la perte d'expertise» -Martine Bouchard
Lagacé le matin
«Ce qui nous inquiète, c'est la perte d'expertise» -Martine Bouchard
0:00
4:19

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Temu et Shein: «Ce qui s'en vient est catastrophique»
Rattrapage
Produits de faible qualité et à bas prix
Temu et Shein: «Ce qui s'en vient est catastrophique»
«Le travail invisible en pédiatrie est énorme et n'est pas comptabilisé»
Rattrapage
Les impacts de la loi 2
«Le travail invisible en pédiatrie est énorme et n'est pas comptabilisé»
Christian Dubé nie les allégations, Nancy Pelosi quitte la politique
Rattrapage
Rafale de nouvelles
Christian Dubé nie les allégations, Nancy Pelosi quitte la politique
Modification de l'odomètre: «On en voit énormément»
Rattrapage
Forme d'arnaque sur les voitures usagées
Modification de l'odomètre: «On en voit énormément»
Immigration au Québec: «Ce n'est pas normal qu'on subisse ce poids-là»
Rattrapage
Baisse des cibles
Immigration au Québec: «Ce n'est pas normal qu'on subisse ce poids-là»
Peut-on interdire le cellulaire sur certains lieux de travail?
Rattrapage
Jurisprudence
Peut-on interdire le cellulaire sur certains lieux de travail?
Les Canadiens sont de passage au New Jersey ce soir
Rattrapage
Hockey
Les Canadiens sont de passage au New Jersey ce soir
La STM est-elle vraiment sous-financée?
Rattrapage
Grève
La STM est-elle vraiment sous-financée?
Les médecins ont-ils l'intention de nuire à l'accès aux soins?
Rattrapage
La FMSQ devant le tribunal
Les médecins ont-ils l'intention de nuire à l'accès aux soins?
Ultimatum et grèves en série à la STM: qui va craquer?
Rattrapage
Transport en commun
Ultimatum et grèves en série à la STM: qui va craquer?
Canac s'installe à Montréal: la compétition face aux géants américains
Rattrapage
La bonne nouvelle de la journée!
Canac s'installe à Montréal: la compétition face aux géants américains
«Oprah's Favorite Things»: une entreprise de Québec en vedette!
Rattrapage
Succès entrepreneurial
«Oprah's Favorite Things»: une entreprise de Québec en vedette!
«Pas de cherry picking» concernant la clientèle des médecins
Rattrapage
Désaccords sur la loi 2
«Pas de cherry picking» concernant la clientèle des médecins
Les pilotes d’Air Transat menacent de faire la grève
Rattrapage
Leur contrat a 10 ans
Les pilotes d’Air Transat menacent de faire la grève